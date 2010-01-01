Агентство публичной собственности (АПС) продало в ходе аукциона на Фондовой бирже Молдовы госпакеты акций семи предприятий за 73,09 млн. леев ($3,6 млн.).



Как сообщает "ИНФОТАГ", в количественном отношении, за четыре дня торгов продана треть из выставленных предприятий, а в денежном выручено менее 10% от общей начальной стоимости всех лотов.



Больше всего денег государству принесла продажа многострадального пакета акций (59,486%) в Кишиневской ковровой фабрике Floare-Carpet, который выставлялся на торги несколько лет подряд, но безуспешно. На этот раз свыше 3,6 млн. акций куплено по начальной цене в 12,2 лея за каждую при номинале в 11 леев. В итоге, за контрольный пакет акций предприятия выручено 44,16 млн. леев.



Вторым крупным лотом стал пакет из 31,415% акций государства в стекольной фабрике Glass Container Company. За счет продажи более 158 тыс. акций по 183 лея получено 28,92 млн. леев.



Проданы 13,331% акций маслосырзавода InLav в Вулканештах за 216,85 тыс. леев, автосервис в селе Пырлица Унгенского района (7,36%) - за 692,4 тыс. леев, АО по закупке и реализации сельхозпродукции Livada в селе Пересечина Оргеевского района (0,748%) - за 268 тыс. леев, АО Agromec-Zăbriceni в селе Зэбричень Единецкого района (5,8 тыс. леев), а также ниспоренское АО по закупке и реализации Agroindservice (0,064%) - 42 тыс. леев.



Как уже сообщал "ИНФОТАГ", в 2017 г. доходы от приватизации запланированы в пределах 220 млн. леев. Как и в 2016 г. предполагается проведение трех раундов приватизации, первый из которых завершился на прошлой неделе.



В 2016 г. также было проведено три раунда приватизации, в результате которых государству удалось пополнить бюджет на более чем 321 млн. леев, правда, за счет продажи лишь считанных предприятий. В частности, за 85,45% акций государства в АО "Центральный универсальный магазин Unic" выручено 252,2 млн. леев. 39 тыс. акций проданы по стартовой цене в 3700 леев за каждую при номинале 115 леев. Всего на торги было выставлено госимущества по стартовой цене порядка 1,5 млрд. леев.