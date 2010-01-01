



Премьер-министр Павел Филип заявил, что Меморандум с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), который собирается подписать президент Игорь Додон, "не будет ратифицирован парламентом и не может иметь никаких юридических последствий". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в пятницу вечером на пресс-конференции в Брюсселе, где участвовал в заседании Совета ассоциации РМ-ЕС.



Филип подчеркнул, что "Молдова является парламентской республикой и, согласно Конституции, парламент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства".



"Президент может вести переговоры и подписывать от имени государства международные договоры. Но он обязан их предоставить для ратификации парламента", - отметил премьер-министр.



Он напомнил, что "согласно закону о международных договорах, без ратификации документы не имеют юридической силы".



"Даже если такой Меморандум будет подписан Игорем Додоном с ЕАЭС, он не будет иметь юридических последствий. Правительство не будет финансировать никакие мероприятия в рамках этого документа, а парламент не ратифицирует его. Следовательно, президент не честен с партнерами, с которыми хочет подписать Меморандум, так как не говорит им об этом. Это их проблема - если они согласны подписать документ, который не производит никакого юридического эффекта", - заявил Филип.



