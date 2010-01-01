

В понедельник в Кишиневе будет подписан Меморандум о сотрудничестве между Молдовой и Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС).



Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба президента, в понедельник в Кишиневе пройдет форум ЕАЭС, который откроется в 11.00 во Дворце Республики. Его работу откроют президент Игорь Додон и председатель Коллегии Евразийской Экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. После этого они подпишут Меморандум о сотрудничестве между РМ и ЕАЭС.



Игорь Додон заявил, что на основании Меморандума в мае он обратится в ЕАЭС с просьбой о предоставлении Молдове статуса наблюдателя. В работе форума также примут участие член Коллегии ЕЭК Татьяна Валовая, замминистра экономического развития России Алексей Груздев, главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. В то же время, другие страны-члены и наблюдатели ЕАЭС не представлены на форуме.



Справка "ИНФОТАГ": В форуме, который проходит под патронажем президента РМ, не участвуют представители парламента и правительства. Правящая коалиция выступает против подписания Меморандума с ЕАЭС.