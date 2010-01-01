



Молдова и Евросоюз обсудили ход выполнения соглашения об ассоциации РМ-ЕС и наметили задачи на будущее. Как передает агентство «ИНФОТАГ», этому было посвящено состоявшееся в пятницу, 31 марта, вечером в Брюсселе заседание Совета ассоциации РМ-ЕС.



На нем Молдова представила Доклад об успехах в реализации Повестки дня на 2014-2016 гг. На пресс-конференции, состоявшейся после встречи, премьер-министр Павел Филип отметил, что 2016 г. был годом новых начинаний в РМ. Он заявил, что «РМ последовательно будет идти по пути европейской интеграции, выполнять Соглашение об ассоциации, внедрять реформы по развитию страны и создавать достойные условия для жизни граждан».



«Наша цель в том, чтобы 2017 г. стал годом, когда положенные начала в области реформ, начнут давать первые ощутимые результаты для граждан. Для нас 2016 г. был годом стабилизации, а 2017 г. – годом увеличения инвестиций, к которому я бы добавил – реализации. В этом процессе мы будем руководствоваться Повесткой дня ассоциации, которую утвердим в ближайшее время, а также Национальным планом деятельности по реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Политическая ассоциация и экономическая интеграция РМ в ЕС постепенно принимают очертания», - считает Филип.



Ссылаясь на приоритетные области правительства, он отметил, что власти уже начали борьбу с коррупцией, расследование банковского мошенничества, реформу юстиции и создание необходимых условий для экономического развития.



«Мы желаем плюрализма мнений в СМИ и, пользуясь этой возможностью, приглашаю международные СМИ инвестировать в Молдову: мы являемся энергичным обществом с большим потенциалом», - отметил премьер.



Он также подчеркнул, что «Молдова разделяет в полной мере активно продвигаемую цель ЕС по повышению устойчивости к внутренним и внешним вызовам и безопасности в регионе».



Филип указал также на то, что усилия правительства дают плоды, популярность ЕС среди граждан растет, положение дел в обществе меняется, а граждане начинают доверять правительству и склоняются в пользу евроинтеграции». По его словам, согласно последним опросам, 52% населения выступают за интеграцию в ЕС и только 40% - за интеграцию в Евразийский союз.



Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан заявил, что третье заседание Ассоциации РМ-ЕС было «хорошей возможностью для подтверждения приверженности выполнению Соглашения об ассоциации и важности партнерства ЕС - РМ».



«Мы говорили о связи Соглашения об ассоциации и Национальной повесткой дня реформ правительства, а также о реформах в определенных ключевых секторах РМ. Помощь Евросоюза является существенной и направлена на поддержку стратегических целей Соглашения об ассоциации. Ее цель - улучшить условия жизнь граждан. ЕС намерен и впредь поддерживать Молдову в обеспечении политической стабильности, демократических реформ и экономического развития», - отметил Йоханнес Хан, подчеркнув, что «реформы следует продолжать, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией, и ЕС предоставит поддержку в этом отношении».



В Брюсселе Павел Филип и Федерика Могерини подписали Соглашение между ЕС и РМ о процедурах безопасности для обмена и защиты классифицированной информации для укрепления двустороннего сотрудничества в области защиты информации такого рода.

