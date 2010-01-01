Парламент принял в четверг в окончательном чтении поправки в Кодекс о телевидении и радио в компромиссной редакции.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", в первоначальной редакции, которую предлагали депутаты от Либеральной партии, предлагалось запретить в Молдове трансляцию информационных программ иностранных телеканалов из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. По сути, это означало запрет на трансляцию любых информационных и аналитических программ из России. Международные организации, в том числе Совет Европы, ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США) и парламентская оппозиция выступили против принятия таких поправок. В результате, авторы отозвали предложения на этот счет.



Согласно принятым поправкам, вещатели обязаны производить не менее 30% местных программ для вещания. Это положение содержится и в действующем кодексе о телевидении и радио. Однако, согласно поправкам, впредь телеканалы обязаны будут размещать местную продукцию в prime-time - утром с 6.00 до 9.00 и вечером между 18.00-24.00 часами. Поправки также предусматривают, что из обязательных шести часов местной продукции на телеканалах, не менее четырех часов должно быть на румынском языке.



Кроме того, парламент ужесточил санкции, которые может применять к вещателям Координационный совет по телевидению и радио. В предыдущей редакции кодекса условия применения санкций оставляли место для толкований. В принятых поправках четко указывается, за что и как КСТР может применять штрафы и последовательность санкций.



Проект обязывает КСТР выбирать, один раз в пять лет, в результате международного конкурса, компанию для измерения аудитории.



Целью проекта является стимулирование отечественного производства, соответственно, увеличение количества рабочих мест и квалификации в СМИ, установление четких правил для вещателей и исключение злоупотреблений со стороны национального органа по регулированию в области телевидения и радио.



Депутат либерал-демократ Вадим Пистринчук отметил, что "цель проекта по защите рынка телевидения и радио от зарубежной пропаганды, в частности российской, не будет достигнута".



"Этот закон выгоден определенным медийным группам - одна афилирована властям, а другая Партии социалистов. Это доказывает и то, что они вместе голосовали за данный проект", - отметил Пистирнчук.



Председатель парламента Андриан Канду заявил журналистам, что основная цель проекта - продвижение отечественного медиапродукта.



"Речь идет о продвижении местного продукта в прай-мтайм. Это является своеобразным методом борьбы с дезинформацией и ложными новостями, которые поступают из некоторых стран", - подчеркнул Канду.



