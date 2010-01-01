

Спикер парламента Андриан Канду не исключает возможность отмены иммунитета у президента Молдовы. Как передает парламентский корреспондент агентства "ИНФОТАГ", об этом он сказал в четверг на пресс-конференции в парламенте.



Комментируя инициативу президента Игоря Додона о проведении референдума, он подчеркнул, что еще предстоит определить легальность президентского указа на этот счет.



"Нам необходимо установить, насколько легальны вопросы, которые он хочет вынести на консультативный референдум", - отметил Канду.



По его мнению, "идея президента - популизм, Додон занимается тем, что продолжает свою предвыборную кампанию, которую, к сожалению, необходимо оплачивать из бюджета".



"Любой референдум обойдется Молдове не меньше чем в 50 млн. леев", - сказал спикер.



Он считает, что не имеет значения, сколько депутатов в парламенте, важно их качество (Додон предложил сократить количество депутатов с 1010-го до 71-го - "И.").



"Если Додон ссылается на опыт Германии, то мы можем по примеру Германии пересмотреть компетенцию президента", - заметил Канду.