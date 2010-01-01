Большинство депутатов поддержало инициативу ДПМ об отмене депутатского иммунитета. Как сообщил парламентский корреспондент "ИНФОТАГ", соответствующие поправки в Конституцию приняты в четверг парламентом в первом чтении.



Депутат от ДПМ Седжиу Сырбу сказал, что депутатская неприкосновенность - "средство защиты депутатов от внешнего давления, однако иммунитет не должен ставить отдельных граждан РМ выше закона, поскольку вне зависимости от функции, все граждане равны перед законом".



"Поправки предусматривают отмену иммунитета от уголовного преследования, но не отменяют право на свободу выражения, свободу заявления и голосования", - отметил он.



Депутат уверен, что отмена иммунитета не приведет к снижению независимости депутатов, а законы и стратегия, которые предстоит принять, обеспечат неподкупность и справедливость в судебной системе.



Депутат от Партии коммунистов Елена Боднаренко сказала, что ничего в жизни не украла и не брала взятку, однако она "неудобный депутат для власти, поэтому на нее могут написать ложный донос и на остановке задержать без проблем", если будут приняты предложенные ДПМ поправки.



По словам депутата от Партии социалистов Василия Боля, любой депутат может быть задержан по обвинению, "высосанному из пальца". Депутаты от оппозиции воспринимают иммунитет как защиту от злоупотреблений властей.



"Вы мне напомнили Лаврентия Берию, который также экспрессивно говорил с высокой трибуны. Гарантии может дать только Бог или страховая компания, а вы не являетесь ни первым и ни второй", - обратился он к депутату Сырбу.



Боля напомнил, что судьи, президент Национального банка и члены его совета обладают иммунитетом. В парламенте депутаты голосовали за то, чтобы дать иммунитет тем, кто занимается ликвидацией проблемных банков.



"Когда понадобилось снять иммунитет с депутата (Влада Филата - экс-премьер-министр, лидер ЛДПМ - "И."), генеральный прокурор пришел в парламент, и это было сделано, так что у депутатов нет иммунитета от уголовного преследования", - считает он.



Депутат от ЛДПМ Вадим Пистринчук сообщил, что "ни одна международная организация не писала в отчетах о том, что в РМ есть проблема с депутатской неприкосновенностью, однако почти все говорят об избирательном правосудии".



Социалист Георге Новак сказал, что "согласился бы с отменой иммунитета, если бы Молдова действительно была правовым государством"



"А в условиях, когда генеральный прокурор назначается политическими силами, а судебная система парализована, складывается ощущение, что отмену иммунитета хотят превратить в инструмент для влияния", - считает он.



Его коллега Владимир Цуркан считает, что инициатива должна получить заключение Венецианской комиссии.



По мнению коммуниста Олега Рейдмана, "на сегодняшний день выглядит странным то, что эту инициативу предложило парламентское большинство". По его мнению, было бы понятнее, если бы инициативу выдвинула оппозиция.



Справка "ИНФОТАГ": В отличие от первого чтения, которое голосуется простым большинством, во втором чтении поправки в Конституцию принимаются голосами двух третей депутатов - 67 из 101-го.



