



Администрация президента Молдовы опубликовала в среду проект решения проблем, которые будут обсуждаться в четверг на встрече президента Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Как передает агентство "ИНФОТАГ", речь идет о согласованном пакете проблем. Четыре из них названы Тирасполем, а четыре - Кишиневом.



Согласно проекту, по предложениям Приднестровской стороны предлагается следующие решения:



- восстановление стационарной телефонной связи, при этом, согласовывается порядок функционирования мобильной связи между соответствующими операторами с двух берегов Днестра;



- согласовать и ввести в практику механизм подтверждения (апостиль) документов (дипломов) об окончании Университета им. Т.Шевченко в г.Тирасполе;



- согласовать и ввести в действие порядок оформления и выдачи автомобильных номеров на автотранспорт, владельцы которого постоянно проживают в соответствующих населённых пунктах Приднестровья;



- согласовать процедуру и конкретные сроки введение моратория на производство сторонами (Молдова и Приднестровье) возбуждённых уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц.



Часть этих проблем, которые определены Тирасполем, включены в протокол, который был подписан в Берлине 2 июня 2016 года. Однако решения по ним приняты не было, что не позволило возобновить переговорный процесс в формате "5+2".



Согласно последним переговорам в формате "1+1" и договоренностям лидеров Молдовы и Приднестровья от 4 января, к этим вопросам добавлены еще четыре проблемы, которые считает приоритетными Кишинев. Проект решения предусматривает по ним следующие шаги: - обеспечение свободного передвижения населения с обоих берегов Днестра, включая должностных лиц;



- восстановить действовавший механизм (с 2006 по 2013 гг.) обработки сельхозугодий для жителей сёл Дубоссарского района, находящихся под юрисдикцией Кишинёва до момента согласования возможно новых договорённостей по данной проблематике. - согласовать механизм функционирования (без дополнительных финансовых, налоговых и коммунальных затрат, введенных Администрацией Приднестровья) в отношении восьми учебных заведений, расположенных в Приднестровье и находящихся в системе просвещения Республики Молдова, а также обозначить пути решения относительно перехода учебного процесса учащихся лицея в г.Рыбница в здание, построенное за счёт министерства просвещения РМ. В этом же контексте, рассмотреть вопрос о выделении подходящего помещения для учебного процесса учащихся лицея в Григориополе, которые в настоящее время обучаются в селе Дороцкое.



- согласовать дату открытия моста через Днестр в районе сёл Гура Быкулуй - Бычок и соотвествующий механизм обеспечения его эксплуатации и безопасности при содействии ОКК. "Вышеназванные договорённости между Кишинёвом и Тирасполем могут быть успешно реализованы в едином Пакете и при активной поддержке со стороны посредников и наблюдателей в формате "5+2"", - отмечается в документе.



На пресс-конференции накануне президент Игорь Додон подтвердил, что встреча с Вадимом Красносельским состоится в четверг в Холеркань, где расположены загородные резиденции президента и различных госучреждений.



Додон подтвердил также, что на встрече с Красносельским будет затронута проблема об установлении совместных пунктов таможенного и пограничного контроля Молдовы и Украины на приднестровском участке границы.



"Мы знаем, что Тирасполь возражает против этого. У нас есть предложения, и я надеюсь, что мы сможем найти взаимоприемлемое решение этого вопроса", - подчеркнул Додон.



