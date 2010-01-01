

Законопроект об отмене депутатского иммунитета одобрен в среду на заседании парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Как передает агентство "ИНФОТАГ", предложенную поправку к Конституции поддержало большинство депутатов, присутствовавших на заседании.



Депутат от Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Ангел Агаке поддержал законопроект. Он предложил внести в него дополнение, которое бы отменяло и иммунитет президента страны. Депутаты выразил надежду на то, что его предложение получит поддержку, для того чтобы внести при рассмотрение законопроекта во втором чтении.



Согласно законодательству Молдовы, поправки к Конституции могут быть приняты двумя третями голосов депутатов - 67 из 101 депутата. Принятие поправки практически невозможно без поддержки оппозиции. Депутаты от оппозиции выступают категорически против отмены депутатской неприкосновенности. Они заявили, что "власти хотят отменить иммунитет, чтобы шантажировать и запугивать депутатов". Также, против отмены иммунитета выступил президент Игорь Додон.



