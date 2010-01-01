Президент Молдовы Игорь Додон обнародовал проект Меморандума с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), который намерен подписать в начале апреля.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", глава государства обещал на пресс-конференции накануне, что опубликует документ для общественности. Он дал соответствующие указания пресс-секретарю Иону Чебану, который в среду опубликовал документ на своей странице в facebook.



В проекте документа признается стремление "заложить основу для всестороннего сотрудничества Сторон, установить диалог в целях обеспечения взаимовыгодного экономического сотрудничества и содействия расширению и диверсификации торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза и Республикой Молдова".



Целью сотрудничества признается "содействие развитию всестороннего взаимодействия для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций, реализации мер, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию торговли и привлечению инвестиций, а также для более тесного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес".



Основными направлениями будущего сотрудничества названы региональная экономическая интеграция; торговая политика; анализ экономического развития и макроэкономической ситуации в государствах; таможенное регулирование; техническое регулирование; применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер; налоговое регулирование; финансовые рынки и другие отрасли. Меморандум предполагает создание совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова. Ее руководство будет осуществляться двумя сопредседателями. На заседания рабочей группы приглашаются представители органов государственной власти государств - членов Евразийского экономического союза. Встречи рабочей группы на уровне сопредседателей будут проводиться не реже 1 раза в год.



Проект документа определяет пути развития сотрудничества, порядок применения Меморандума. В нем подчеркивается, что "настоящий Меморандум не является международным договором и не создает для Сторон прав и обязательств, регулируемых международным правом".



Накануне президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Меморандум будет подписан в ходе Международная конференция ЕАЭС, которая состоится 3-4 апреля в Кишиневе. Он также сообщил, что в мае подаст заявку на получение Молдавией статуса государства-наблюдателя в рамках Евразийского Союза.