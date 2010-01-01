



Премьер-министр Павел Филип отправился в среду с трехдневным рабочим визитом в Бельгию и Люксембург. Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба правительства, в ходе визита в Брюссель он примет участие в заседании Совета по ассоциации Республика Молдова - Европейский союз.



Согласно сообщению, в Люксембурге премьер министр Молдовы встретится со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем (Charles Michel), председателем Сената Бельгии Кристин Дефрень (Christine Defraigne), премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем (Xavier Bettel) и председателем парламента Люксембурга Марсом ди Бартоломео (Mars Di Bartolomeo).



В ходе визита в Брюссель Павел Филип проведет встречи с официальными лицами Евросоюза и руководством Еврокомиссии, в том числе президентом Европейского совета Дональдом Туском (Donald Tusk), комиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом (Johannes Hahn), комиссаром по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини (Federica Mogherini) и другими еврокомиссарами. Кроме того, премьер Павел Филип встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg), с которым обсудит вопрос открытия в июне в Кишиневе офиса по связям НАТО. Соглашение об этом было подписано в ходе предыдущего визита Филипа в Брюссель, в октябре прошлого года.



Павел Филип примет участие 31 марта в третьем заседании Совета по ассоциации Республика Молдова - Европейский союз, на котором будет представлен доклад о ходе работы по осуществлению Повестки дня ассоциации РМ-ЕС. Ранее был обнародован совместный доклад Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий с анализом реализации программы ассоциации, начиная с ноября 2014 года. Отчет показал, что Молдова внедрила ряд реформ, но должна сделать больше, чтобы выполнить взятые обязательства, взятые на себя в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Речь идет, в частности, о юридической реформе, совершенствовании правового государства и улучшения бизнес-среды.