

Примары более сотни городов и населенных пунктов дали властям 10 дней для освобождения примара Басарабяски Валентина Чимпоеш, грозя пикетированием государственных учреждений.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", в резолюции Конгресса местных властей Молдовы (CALM), распространенного пресс-службой "Нашей партии", примары поддерживают Чимпоеша и его семью. Авторы документа выразили уверенность в том, что случай с Чимпоешем и действия судебных органов свидетельствует о том, что "молдавская юстиция сталкивается с серьёзными проблемами, а реформа де-факто провалилась".



"Кроме того, констатируем полный провал в выполнении молдавской стороной обязательств в сфере юстиции, демократии и местной власти. Действующий государственный административный и судебный контроль является прямой угрозой национальной безопасности, поскольку вместо того, чтобы выполнять свою миссию - защиту фундаментальных прав и свобод человека, суды стали инструментом давления и препятствования нормальной работе местной публичной власти", - гласит текст обращения.



При этом, согласно конгрессу, избирательный подход в действиях судебных органов в отношении представителей местной публичной власти, "генерирует резонные подозрения в том, что госорганы используются в качестве инструмента давления на местных избранников".



Конгресс местных властей Молдовы направил первым лицам страны, генпрокуратуру, высшему совету магистратуры, высшему совету прокуроров, национальному центру по борьбе с коррупцией, а также международным организациям 10 требований, среди которых немедленное освобождение из-под ареста примара Чимпоеш, а также объективное расследование случая.



Кроме того CALM обратился в Совет Европы с требованием более тщательного мониторинга ситуации в Молдове, "организации визита с целью анализа случая примара Басарабяски, а также хода выполнения обязательств Молдовы в сфере фундаментальных прав человека и местной демократии".



"Мы рассчитываем на то, что обоснованные требования местных избранников будут услышаны и приняты во внимание в кратчайшие сроки (10 дней). В противном случае, местные власти будут вынуждены прибегнуть к последнему законному инструменту защиты: пикетирование институтов, ответственных за произвол, а также всеобщий протест", - говорится в документе.



Справка "ИНФОТАГ": Примар Басарабяски (избранный пор спискам "Нашей партии") был задержа правоохранителями 17 марта. Ему инкриминируют ст. 329 УК Молдовы, а именно служебную халатность. Градоначальника обвиняют в том, что он не предотвратил домогательства к несовершеннолетней со стороны ее отца.



