



В трех городах Гагаузии - Комрате, Вулкэнешть и Чадыр-Лунге - в минувшее воскресенье сотни водителей блокировали дороги республиканского значения. Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на региональные СМИ, таким образом, они выражали свой протест против повышения штрафов, перегистрации в Молдове автомобилей с приднестровскими номерами, концессионного договора с компанией Frontera Resources.



Водители большегрузных автомобилей, автобусов и автовладельцы перекрывали трассы на въездах в населенных пункты. Полицейские пытались помешать акции, снимая регистрационные номера, но акция протеста продлилась около трех часов.



В Комрате прошел митинг протеста, организованный гражданскими активистами. Один из них - Иван Байрактар считает, что нужно "организовать протестную волну по всей Гагаузии"



"Главный вопрос митинга - принудительная регистрация приднестровских автомобилей в Молдове. Мы добросовестные налогоплательщики и приобретатели транспорта, закон не нарушаем. Но молдавские власти загнали нас в угол и заставляют растаможивать транспорт, зарегистрированный в Приднестровье, как и автотранспорт из Германии или Болгарии. Но разве Приднестровье - это уже не часть Молдовы?", - заметил Байрактар.



Еще один организатор митинга Вадим Анастасов отметил, что правительство РМ говорит о готовности решить приднестровский вопрос, а, с другой стороны, ставит препоны для автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье.



"Они покупают себе люксовые автомобили, а нас лишают этой возможности", - сказал Анастасов.



В понимании первого президента "непризнанной Гагаузской Республики" Степана Топала, если "жители Гагаузии не будут решать свои проблемы сами, то их решат за них власти в Кишиневе".



По его мнению, причина сложного социально-экономического положения автономии - в раздробленности гагаузского общества.



"Россия, Турция помогают нам материально, но они видят, как мы "готовы" защищать нашу автономию. Мы четверть века ждем инвесторов, но инвестиции не приходят туда, где постоянно идут споры и скандалы. Кишинев специально создает эту неразбериху, а мы ей поддаемся. Если мы будем молчать и не стучаться в двери посольств и ОБСЕ, то ничего не произойдет", - считает Топал.



Владельцы автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье, дали властям срок в две недели для отмены принудительной перерегистрации. В противном случае, огни обещают блокировать республиканские трассы на более длительный срок.



