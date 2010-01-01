



У Молдовы вскоре появится новая структура - Морское агентство. Его создание предусматривается законом, проект которого утвержден правительством.



Как передает "ИНФОТАГ", агентство будет создано на базе государственного предприятия "Судовой регистр" и Службы капитана порта Джурджулешть и находиться в подчинении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Его работа будет организована по принципу самофинансирования. Задача агентства - разрабатывать и внедрять государственные политики в сфере морского транспорта и внутренних водных путей. Кроме этого, сотрудники морского агентства обязаны будут следить за выполнением положений международных соглашений в области водного транспорта, обеспечивая при этом эффективность и функциональность порта Джурджулешть.



В минтрансе считают, что с помощью морского агентства Молдове удастся сократить число судов под флагом Молдовы, которые в настоящее время не соответствуют требованиям международных конвенций. Речь идет и о кораблях, заходящих в порт Джурджулешть, которые представляют угрозу для экологии.



По данным министерства, 40% товаров внутренней торговли, и 70% товаров, предназначенных для внешней торговли, перевозятся морским транспортом.



