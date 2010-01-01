



Президент Игорь Додон заявил, что будет "последовательно бороться за укрепление молдавской государственности и идентичности". Как передает корреспондент "ИНФОТАГ", об этом он сказал в пятницу на международной конференции "Молдавская государственность: историческая связь и перспективы развития", которая проходит под патронажем главы государства.



В своем выступлении Додон подчеркнул, что это первое подобное мероприятие, которое проходит под патронажем президента за последние 15 лет.



"Укреплением государственности и молдавской идентичности никто не занимался. Более того, гражданам страны навязывались название "румынский язык", в школах преподается "История румын", государственность постепенно разрушается. Это невообразимо - нашим детям преподают мифы и имперскую идеологию соседнего государства, а политические элиты поддакивают этому разрушительному процессу. Без идентичности нет государства, а без государства наступает крах народа", - сказал президент.



Он подчеркнул, что настала пора, чтобы "президент встал на защиту молдовенизма, отстаивал молдавскую идентичность и укреплял государство".



"Для сохранения молдавской государственности необходима социальная и интеллектуальная мобилизация. Мы должны остановить процесс румынизации. У Молдовы есть свой язык, своя богатая история. И мы будем отстаивать все это, укреплять наше государство", - заявил Додон.



Он посетовал на то, что сторонники укрепления государства РМ "не всегда могут рассчитывать на поддержку Академии наук".



"Парадоксально, но Академия наук, которую содержит молдавский народ за счет бюджетных средств, защищает интересы чужого государства. Эту ситуацию мы изменим, недолго осталось, я вам это обещаю", - сказал Додон. Он рассказал об уже предпринятых действиях в контексте укрепления государственности и молдавской идентичности. Среди них - изменение названия языка на сайте президента с "румынского" на "молдавский", возвращение исторического флага молдавского государства, предложение об объявлении Дня государственности, вручение орденов в честь первого господаря независимого Молдавского княжества - Богдана Воевода.



По его словам, ведется активная работа по производству документального фильма об истории Молдовы. Он будет выпущен к 100-летнему юбилею образования Молдавской Демократической Республики - 2 декабря 2017 г.



"Копии фильма будут распространены по всей стране. Мы будем прививать любовь к Родине, укреплять государственность и молдавскую идентичность. Наша главная цель - создание молдавской гражданской нации, с равенством всех народов, живущих в Молдове", - подчеркнул Додон.



