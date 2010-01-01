



Премьер-министр Павел Филип совершит с 29 марта по 1 апреля рабочие визиты в Люксембург и Бельгию. В Люксембурге 29-30 марта его будут сопровождать лишь вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, его заместитель Даниела Морарь и советники главы правительства. А в остальные дни в Брюсселе к ним присоединится также министр экономики Октавиан Калмык, вице-премьер по реинтеграции Георге Бэлан, министр финансов Октавиан Армашу, министр юстиции Владимир Чеботарь и глава МВД Александру Жиздан. Молдавская делегация примет участие 31 марта в заседании Cовета по ассоциации РМ-ЕС в Брюсселе.

