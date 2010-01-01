



Премьер-министр Павел Филип совершит в четверг, 23 марта, рабочий визит в Пятра-Нямц (Румыния).



Как сообщила "ИНФОТАГ" пресс-служба правительства, повестка дня визита предусматривает его 20-минтурную встречу с глазу на глаз с румынским коллегой Сорином Гриндяну, 45-минутное совместное заседание делегаций и 15-минутную пресс-конференцию премьеров двух стран.



После этого они отправятся в известный в Румынии и далеко за ее пределами женский монастырь Агапия, где пробудут до конца визита, время которого не указано.



Согласно Православной энциклопедии, монастырь вблизи г. Тыргу-Нямц основан в Молдавском княжестве гетманом Гавриилом в 1642-1644 гг., во время правления господаря Василия Лупу. В 1644-1647 гг. на его территории был возведен каменный одноглавый храм во имя святых архангелов Михаила и Гавриила. Первоначально монастырь был мужским. В начале XVIII века обитель была преобразована в женскую. Вокруг церковного комплекса построено более трехсот домов. Это селение называют монастырской деревней. Здесь проживет почти 800 монахинь. В монастырском музее богатое собрание произведений средневекового молдавского церковного искусства.