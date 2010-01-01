

Приднестровье столкнулось с целым рядом угроз и вызовов, которые требуют немедленного решения. Об этом заявил накануне президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский на встрече в Москве с зампредседателя правительства, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт тираспольского лидера, в качестве основной угрозы он назвал "намерения Молдовы по установлению таможенно-пограничного контроля со стороны Украины на границе с ПМР в пункте пропуска "Кучурган".



"Это будет означать целый комплекс негативных последствий для экономики Приднестровья, а также для свободы передвижения и безопасности во всем регионе", - сказал Красносельский, подчеркнув, что позиция ПМР "заключается в необходимости отказа от данного деструктивного решения".



Он выразил уверенность, что усилия России, как страны-гаранта и посредника в переговорном процессе, будут способствовать организации дискуссии по данной проблеме в формате "5+2".



Участники встречи обсудили и "проблему политически мотивированного уголовного преследования в Молдове граждан Приднестровья".



"Приднестровская сторона в качестве жеста доброй воли приняла решение о прекращении уголовных дел в отношении десяти представителей РМ, включая сотрудников полиции, и ожидает аналогичных шагов от Молдовы. Однако, молдавская сторона, несмотря на взятые ею обязательства, фактически уклоняется от диалога в данной области и игнорирует предложения Приднестровья по возможному компромиссному урегулированию вопроса", - сказал Красносельский.

Тираспольский лидер также утверждает, что Приднестровьем, "в целях улучшения атмосферы диалога, был предпринят ряд практических шагов в части максимального упрощения миграционного режима для граждан РМ, порядка обработки земель молдавскими фермерами в Дубоссарском районе ПМР, а также функционирования в Приднестровье школ с румынским языком обучения".



По его словам, "разрешение проблем в различных областях вполне достижимо, когда обе стороны готовы идти на компромисс и занимают конструктивную позицию".



"Российско-приднестровская встреча прошла в дружеской атмосфере. Конструктивный диалог выявил совпадение позиций собеседников по всем обсуждаемым вопросам", - говорится сообщении пресс-службы Красносельского.



Однако пресс-служба не приводит высказывания Рогозина, а сам российский вице-премьер на этот раз, в отличие от прошлых, ничего не написал в социальных сетях о встрече с приднестровским лидером.