



Вице-премьер по реинтеграции Георге Бэлан обсудил с главой миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом проблематику приднестровского урегулирования. Как сообщили агентству "ИНФОТАГ" в Бюро по реинтеграции, стороны обсудили "ситуацию в переговорном процессе, достигнутые результаты в рамках отраслевых рабочих групп, приоритетную деятельность на последующий период, а также перспективы переговоров в формате "5+2".



Согласно сообщению, Бэлан подтвердил политическую открытость молдавских властей к активизации и углублению диалога между Кишиневом и Тирасполем по вопросам, с которыми сталкиваются жители на обоих берегах Днестра. Среди этих вопросов он назвал обеспечение необходимых условий для надлежащего функционирования школ в приднестровском регионе с преподаванием на латинской графике, исключение искусственных барьеров на пути свободного передвижения граждан, имущества и услуг, а также по разблокированию доступа фермерам из Дубоссарского района к сельскохозяйственным землям, расположенным за трассой Тирасполь-Рыбница. Георге Бэлан обсудил ситуацию в Приднестровском регионе и с представителями местных властей и жителями Дубэсарского района. Он рассказал о начатых правительством реформах, коснулся индексации пенсий и социальных пособий, увеличения зарплат для некоторых категорий служащих, проинформировал участников встречи о ситуации в переговорном процессе и некоторых аспектах диалога Кишинев-Тирасполь.



"Была подчеркнута активизация двустороннего диалога с Украиной, в особенности относительно продвижения трансграничного сотрудничества, в том числе путем установления совместного молдо-украинского контроля на КПП "Кучурган-Первомайск", - отмечается в сообщении.



Вице-премьер призвал местные власти населенных пунктов левобережья Днестра, которые административно входят в состав РМ, участвовать в разработке проектов для привлечения инвестиций в населенные пункты Зоны безопасности, развития бизнеса и создания рабочих мест.



