

Премьер-министр Павел Филип заявил, что "молдавские власти делают все для того, чтобы европейский курс страны стал необратим". Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба правительства, об этом он заявил во вторник на встрече с политическими директорами министерств иностранных дел стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), находящимися с визитом в Молдове.



"Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы до конца мандата вернуть доверие граждан в европейские ценности и в европейский курс. Выучив уроки прошлого, мы сделаем все возможное, чтобы европейский путь Молдовы стал необратимым", - сказал премьер.



По его словам, важным элементом нашей европейской повестки дня является заседание Совета Ассоциации РМ-ЕС, которое состоится 31 марта в Брюсселе.



"Оно станет хорошей возможностью для обсуждения результатов, а также планов на ближайшее будущее и решения насущных проблем. Мы выполняем оговоренную "дорожную карту" с ЕС, добились прогресса в области улучшения прав человека, консолидации банковского сектора, увеличении прозрачности в энергетике, создании условий для полного внедрения Соглашения о свободной торговле с ЕС на всей территории страны", - отметил Филип.



Говоры о приоритетах правительства на 2017 г., он особо выделил реформу юстиции и борьбу с коррупцией.



"Созданы соответствующие законодательные рамки, которые отвечают европейским стандартам. Теперь самое важное - обеспечить их внедрение. Правосудие работает: уже арестованы судьи, судебные исполнители, служащие НБМ, сотрудники таможни. И эти действия по пресечению коррупции, мы уверены, продолжатся и далее", - подчеркнул премьер.



Он также рассказал о планах правительства по внедрению программы реформ, особо отметив реформы пенсионной системы и публичной администрации.



"Компетентная и профессиональная публичная администрация играет решающую роль в успешном внедрении реформ, пусть непопулярных, но абсолютно необходимых для изменения к лучшему жизни граждан", - подчеркнул Филип.



Он высоко оценил поддержку Вышеградской группы усилий Молдовы по европейской интеграции, заверив, что "республика приложит все усилия для обеспечения прогресса в реализации Соглашения об ассоциации, которая остается основной задачей правительства и страны".



Согласно сообщению, представители Вышеградской группы оценили успехи правительства по стабилизации экономической ситуации и банковско-финансовой системе, и призвали власти продолжить реформы по модернизации Молдовы. По их мнению, саммит "Восточного партнерства" в ноябре 2017 г. в Брюсселе "предоставляет хорошую возможность обозначить секторальные аспекты дальнейшего сотрудничества в рамках "Восточного партнерства".



Вышеградская группа - это организация по сотрудничеству, в состав которой входят четыре центрально-европейских государства: Чехия, Польша, Словакия и Венгрия. 15 февраля 1991 г. в венгерской средневековой крепости Вышеград президент Чехословакии Вацлав Гавел, президент Польши Лех Валенса и премьер-министр Венгрии Йожеф Антал подписали совместную декларацию о взаимной поддержке в рамках политической и экономической интеграции в Европейский союз.