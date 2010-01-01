





Бывший депутат парламента Молдовы Юрие Болбочану задержан по делу о шпионаже и измене Родине. Как сообщили корреспонденту "ИНФОТАГ" источники в Генеральной прокуратуре он был задержан в пятницу вечером, после проведения обысков в его доме.



Генпрокуратура не дала официального сообщения о задержании бывшего депутата, хотя постановление о задержании подписано прокурорами.



Согласно постановлению, проведение обысков и задержание бывшего депутата обосновывается необходимостью изъятия информации, которая касается "средств коммуникации, мобильных телефонов, средств финансирования и другой информации, которая может быть полезна для уголовного преследования". Что было найдено при обысках и какой статус у задержанного - подозреваемый или обвиняемый - не сообщается.



Согласно постановлению, уголовное преследование начато летом прошлого года в соответствие со ст. 337 "Измена Родине" и ст. 338 "Шпионаж" УК Молдовы. Дело ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Из документа следует, что Болбочану поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдове Александром Грудиным и передавал ему какую-то информацию.



В постановлении отмечается, что во время своих встреч Болбочану и Грудин предпринимали "строгие меры конспирации".



"Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Молдове", - отмечается в постановлении.



Согласно документу, Службы информации и безопасности Молдовы также установила, что "Болбочану поддерживает связи с людьми, заинтересованными в получении информации государственной важности, в том числе с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране".



Юрие Болбочану был депутатом по спискам Демократической партии в предыдущем парламенте, который был избран 25 ноября 2010 г. В начале марта 2014 г., за полгода до истечения мандата, он заявил о том, что разочаровался в Демпартии, и заявил о выходе из ДПМ и ее парламентской фракции. Он фигурировал тогда в списке из восьми депутатов, которых пытались подкупить с целью развала парламентского большинства, дестабилизации ситуации в стране и провоцирования досрочных выборов.



На второй день после того, как Болбочану объявил о выходе из партии, были задержаны двое обвиняемых по делу о подкупе депутатов. Ими стали бывший полицейский Виталий Бурлаку и модель Ирина Баглай, которые, по информации прокуроров, предлагали депутатам по $250 тыс. за то, чтобы они вышли из своих партий. Судебные разбирательства продолжались более двух лет. В июле 2017 г. Бурлаку был осужден на 11 лет и четыре месяца тюремного заключения, а Баглай - на три года, условно, с отсрочкой на два года. Суд также постановил конфисковать деньги, обнаруженные в ходе уголовного расследования: 553 тыс. евро, 403 тыс. долларов и 490 тыс. рублей, а также автомобиль Porsche Cayenne.



После истечения депутатских полномочий осенью 2014 г. Болбочану политикой не занимался.