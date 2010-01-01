



Задержанный по обвинению в коррупции министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама отстранен от должности. Как передает агентство "ИНФОТАГ", Указ об этом подписал в понедельник утром президент Игорь Додон.



На своей странице в facebook глава государства написал, что "в правительстве еще очень много коррумпированных чиновников", и он готов отправить каждого из них в отставку.



"Жду других подобных инициатив в ближайшее время. В правительстве еще очень много коррумпированных чиновников. Подпишу указ об отставке любого члена кабинета министров под руководством Павла Филипа. Эти должности должны занимать технократы, настоящие профессионалы, а не отобранные по политическим критериям люди. Готов каждый день подписывать указы об отставке чиновников из этой власти", - подчеркнул Додон.



Эдуард Грама был задержан 15 марта сотрудниками прокуратуры по борьбе с коррупцией. Его обвиняют в том, что он получил незаконно деньги с целью отчуждения 9,9 га земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия. Земля находится в пригороде Кишинева - Ставченах. После отчуждения предполагалось, что хозяйствующий субъект будет вести строительство жилья.



После того, как Граме было предъявлено обвинение, он написал заявление об отставке с должности министра, а премьер-министр Павел Филип обратился к президенту с предложением об отставке Грамы. В пятницу судебная инстанция вынесла постановление о помещении Эударда Грамы под домашний арест на 30 суток.



