



В Молдове могут запретить наружную рекламу вдоль национальных дорог. Как передает "ИНФОТАГ", соответствующий законопроект принят в первом чтении парламентом.



Автор законопроекта, депутат от Партии социалистов Александр Нестеровский отметил, что "общественное пространство захвачено рекламой и разными способами привлечения внимания, а это может повлиять на здоровье и безопасность граждан".



"Устранение рекламы приведет к избавлению от информационного шума, который мешает водителям сконцентрироваться на важных моментах. Подобная практика широко распространена в Чехии, Германии и Австрии", - сказал депутат.



Представители правящей коалиции отметил, что депутат от Партии социалистов, которая, как правило критикует практики стран Европейского союза, сослался именно на примеры из ЕС.



"Я это сделал преднамеренно, чтобы проект закона получил поддержку парламента. Я знаю, что ссылки на примеры ЕС действуют в парламенте завораживающе", - сказал Нестеровский.



Он отметил, что многие рекламные панно в настоящее время отвлекают или ослепляют водителей. По его словам, существует множество примеров, когда это приводило к авариям и гибели людей, в том числе поэт Григоре Виеру разбился на автомобиле, который столкнулся с рекламным панно, установленном посередине дороги.



Депутат пояснил, что законопроект не запрещает рекламу полностью, он ее регламентирует.



Законопроект также запрещает размещение наружной рекламы на охраняемых природных территориях национального значения, внутри перекрестков и кругового движения, а также на столбах, к которым крепятся элементы дорожной сигнализации или знаки дорожного движения, игровых площадках и в местах отдыха.