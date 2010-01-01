



Законопроект о переходе к выборам по одномандатным округам направлен на экспертизу в венецианскую комиссию. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду.



Выступая в четверг вечером на телеканале Moldova 1, он выразил уверенность, что законопроект пройдет международную экспертизу и будет принят в "разумные сроки".



"Демократическая партия, как, кстати, и другие партии обещала изменение избирательной системы в ходе кампании по выборам в нынешний парламент. Законопроект представлен и зарегистрирован. Он отправлен на международную экспертизу, мы начали его обсуждение, будут проводиться открытые дебаты с участием гражданского общества. Нам предстоит сложное обсуждение, но мы надеемся убедить всех, при помощи аргументов", - сказал Канду.



Он подчеркнул, что проект должен быть принят нынешним составом парламента, чтобы уже следующие парламентские выборы прошли по новой системе.



"У нас есть для этого достаточно времени, есть еще 18 месяцев до следующих выборов. Мы обсудим, примем во внимание все предложения. Нужно решить, что делать, так как люди недовольны. Нас критикуют - если мы ничего не делаем, это плохо. Если делаем - тоже плохо. Надо что-то делать, изменить эту ситуацию, преодолеть недоверие к парламенту, к депутатам, минимизировать риски коррумпированности депутатов", - заявил спикер.



По его словам, парламентское большинство в настоящее время насчитывает 55 депутатов.



"Мы рассчитываем на голоса этих депутатов. Если нам удастся убедить и представителей оппозиции - будет еще лучше. Следует учитывать настроения избирателей, согласно опросам, более 70 процентов граждан поддерживают изменение избирательной системы", - подчеркнул Канду.



