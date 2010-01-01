Бизнес-форум "Россия - Молдова: расширение делового сотрудничества" проходит с участием руководителей деловых объединений России и делегации РМ во главе с ее президентом Игорем Додоном.



Как сообщает "ИНФОТАГ", организатором форума выступила "Деловая Россия" (ДР), с целью активизации торгово-экономических отношений двух стран.



"Черная полоса в отношениях между двумя странами завершается, начинается белая. Наша задача - восстановление полноценного стратегического партнёрства с Россией и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы. Благодаря нашим общим усилиям свою продукцию на российский рынок уже поставляют 130 молдавских производителей фруктов, около 20 винодельческих компаний, три консервных завода, три производителя мяса. Цель - полностью открыть этот обширный, знакомый и очень необходимый для развития РМ рынок", - заявил на открытии форума Додон.



После пленарного заседания состоится сессия в формате "B2B" - двусторонние переговоры, общение непосредственно между экономическими агентами по различным вопросам сотрудничества.



Президент написал в социальных сетях, что руководство ДР, а также ряд ведущих российских экономических агентов приняли его приглашение посетить Молдову и в ближайшее время будет согласована дата визита.



"То, что выгодно инвесторам, которые готовы прийти в нашу страну, выгодно Молдове, поэтому мы будем всячески поддерживать подобные мероприятия и принятые на них решения, а также все инициативы по развитию экономического сотрудничества на политическом уровне президентов РМ и РФ. Молдова возвращается полномасштабно в РФ", -написал он, выразив надежду, что "в ближайшее время российский бизнес и инвесторы массово вернутся в РМ".



Накануне он провел в Москве встречу с группой предпринимателей, с председателем ДР, председателем Совета директоров группы компаний "Р-Фарм", членом Общественной палаты РФ Алексеем Репиком; спецпредставителем президента Башкортостана по инвестиционному сотрудничеству Андреем Назаровым, а также председателем Совета директоров компании "Русский экспорт" Игорем Чайкой. Участники встречи выразили общее мнение, согласно которому у российского и молдавского бизнеса - большой потенциал и перспективы для плодотворного сотрудничества.



В пятницу Додон встретится уже третий раз за три месяца и с президентом Владимиром Путиным. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества и региональные проблемы.



"Ожидается, что главы государств обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 17 января. Основное внимание будет уделено тематике торгово-экономического сотрудничества. Предполагается обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - говорится в цитируемом агентством "ИНФОТАГ" сообщении.