Премьер-министр Павел Филип обратился в пятницу к президенту Игорю Додону с просьбой отозвать с должности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуарда Граму в связи с его задержанием по подозрению в "пассивной коррупции".



Как сообщили корреспонденту "ИНФОТАГ" в пресс-службе правительства, в четверг, 16 марта, на имя премьера поступило письмо от Эдуарда Грамы, в котором он попросил об отставке его с должности министра.



Как уже сообщал "ИНФОТАГ", министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама был задержан 15 марта в рамках уголовного дела о коррупции. Он подозревается в том, что получил незаконно деньги с целью отчуждения 9,9 га земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия. Земля находится в пригороде Кишинева - Ставченах. После отчуждения предполагалось, что хозяйствующий субъект будет вести строительство жилья.



