



Срок приема заявок на участие в конкуре на право поставки Молдове электроэнергии с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г. продлен в очередной раз - до 27 марта.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в минэкономики, это связано с тем, что, по словам руководителей Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie, RED Union Fenosa, Furnizare Energie Electrică Nord, Moldelectrica, RED Nord и RED Nord Vest, до сегодняшнего дня они не получили от поставщиков предложения по цене и гарантии поставок электроэнергии в необходимых объемах на срок действия контракта.



В ходе встречи с представителями компаний в минэкономики решено продлить срок подачи оферт в целях создания здоровой конкуренции в ходе конкурса.



По словам вице-премьера Октавиана Калмыка, минэкономики скрупулезно следит как за ситуацией в энергетике региона, так и за процессом организации и процедурами закупки электроэнергии, чтобы обеспечить энергетическую безопасность государства и потребителей.



Как уже сообщал "ИНФОТАГ", первоначально срок подачи заявок был назначен на 26 января. Но из 20 компаний, которым направили приглашения, только три изъявили желание участвовать в тендере. Поэтому срок еще дважды переносился.



Молдова производит лишь пятую часть потребляемой электроэнергии. Ранее она закупала недостающие примерно поровну у Украины и Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской "Интер РАО". Однако с учетом кризиса в электроэнергетике Украины из-за военных действий на востоке, поставки электроэнергии в Молдову с конца 2014 г. были практически прекращены. И с апреля 2015 г. энергия закупалась только у ГРЭС, но посредством специально созданной фирмы-прокладки "Энергокапитал", зарегистрированной в оффшоре.



В начале 2016 г. госпредприятия Energocom и Gas Natural Fenosa вновь подписали годовой контракт с "Энергокапиталом", который обязался поставлять с 1 апреля электроэнергию с Молдавской ГРЭС по $48,995 за 1 МВт/час, против прежних $67,95



В конкурсе участвовала компания ДТЭК (Украина), которая предложила меньшую цену, но победа была отдана без объяснения причин "Энергокапиталу". Решение вызвало недоумение у специалистов, отмечающих, что власти РМ всегда выступали за диверсификацию поставок с целью обеспечения безопасности государства.



