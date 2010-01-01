



Бывший президент Национального банка Молдовы (НБМ) Леонид Талмач во вторник освобожден из под ареста и переведен под судебный контроль. Такое решение принял судья Кишиневского суда (офис Буюкань) Виктор Рацой, который в пятницу вынес решение об аресте Талмача на 15 суток.



Как сообщил в беседе с корреспондентом агентства "ИНФОТАГ" адвокат банкира Виталие Нагачевски, суд принял во внимание, прежде всего, состояние здоровья Талмача.



"Сейчас оно несколько улучшилось, но он находится еще в реанимации РКБ. Второе - это доказательства по делу, которое получила прокуратура. Все это позволило изменить меру пресечения на более мягкую", - сказал он.



В субботу после девяти часов допросов в прокуратуре бывший глава НБМ был доставлен в реанимацию. Талмач был задержан прокурорами в пятницу, тогда же было вынесено решение о его заключении под арест.