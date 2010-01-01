





Глава делегации Евросоюза в РМ Пиркка Тапиола исключает возможность проведения трехсторонних переговоров с участием Евросоюза, Молдовы и России. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил накануне на TVR Moldova.



Комментируя предложение президента Игоря Додона по этому поводу, он сказал, что "такие переговоры невозможны".



"У нас есть двусторонние отношения с РМ, и мы готовы к дальнейшему обсуждению в этом формате. Диалог в трёхстороннем формате исключён", - сказал Тапиола.



В то же время, он высказался за возобновление и активизацию торгово-экономических отношений РМ с РФ. "Соглашение об ассоциации с ЕС не является для РМ препятствием к тому, чтобы вернуться на российский рынок, оно никак не влияет ни на независимость РМ, ни на развитие ее отношений с другими странами. Мы будем только приветствовать возобновление экспорта молдавской продукции на российский рынок, который очень важен для Молдовы", - подчеркнул дипломат.



Он отметил, что "Молдова вправе подписывать соглашения о сотрудничестве с любой страной, в том числе из СНГ".



"Абсурдно думать, что европейские товары через Молдову заполонят российский рынок. Европейские товары известны, и их нельзя выдать за другие товары. Да и для чего экспортировать на российский рынок европейские фрукты, выдавая их за молдавские, когда Молдова сама производит такие фрукты? В данном случае речь идёт о мошенничестве, это должны пресекать молдавские власти", - заявил Тапиола.



По его словам, Соглашения об ассоциации с РМ-ЕС, прежде всего, отвечает интересам Молдовы:



"Благодаря Соглашению молдавские товары получили доступ на огромный европейский рынок. Что же касается молдавского рынка, то он очень маленький и незначителен для Евросоюза", - подчеркнул представитель ЕС.



Он высказался против противостояния по геополитическим вопросам между представителями власти и лидерами политических партий Молдовы, между президентом и правящей коалицией.



"Евросоюз всегда стремился избежать противостояния по принципам геополитики. Нас интересует качество реформ. Это противостояние отвлекает внимание от внедрения реформ и интересов граждан", - сказал Тапиола, призвав власти уделять больше внимания реформам и отложить геополитическую риторику.



Он отметил, что "ЕС не откажется от поддержки РМ, будет помогать ее гражданам".



"Но вы и сами должны себе помогать, мы не можем проводить реформы вместо вас. Ни для кого не секрет, что я обеспокоен ситуацией в РМ. Я по-прежнему придерживаюсь позиции, которая была озвучена Евросоюзом в феврале 2016 г. Положение вещей несколько улучшилось, кое-что сделано, но предстоит ещё многое сделать в финансовой системе, в реформе юстиции, борьбе с коррупцией", - подчеркнул Тапиола.



