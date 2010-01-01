250 тысяч молдавских мигрантов в России, у которых есть административные миграционные нарушения, смогут до 20 марта легализоваться и быть амнистированными



17 500 из общего числа граждан с «запретами на въезд», которые находятся в Молдове, смогут въехать на территорию России после того, как найдут себя в списках, которые будут вскоре опубликованы

Хорошая новость для сотен тысяч граждан Республики Молдова, которые находятся или хотят въехать на территорию России. Власти Российской Федерации приступили к миграционной амнистии для молдавских граждан, которая продлится до 20 марта.

Это один из первых результатов договоренностей Игоря Додона в Москве, где президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть затронутый в рамках двусторонней встречи вопрос о мигрантах.

На своей странице в социальной сети Игорь Додон пояснил, кого коснется принятое решение.

- Если говорить точнее, для тех граждан Молдовы, к которым ранее был применён «запрет на въезд», данные «запреты» будут аннулированы, в том числе и тем, кто совершил административное нарушение. Исключение составят лишь те, в отношении кого заведены уголовные дела в России – они не подпадут под амнистию и не смогут въехать на территорию Российской Федерации. Хочу отметить, что в настоящее время около 250 тысяч наших сограждан, нарушивших режим пребывания, до сих пор находятся на территории России. Эти люди могут обратиться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД РФ с заявлением по их легализации на территории Российской Федерации. Это право у них есть до 20 марта текущего года, - отметил он.

В то же время МВД РФ передало Пограничной Службе РФ список из 17500 граждан Молдовы (из 25000), которые сейчас находятся за пределами территории Российской Федерации и у которых есть «запрет на въезд». Для них данный запрет также будет аннулирован.

- 17500 граждан Молдовы получили так называемый «запрет на въезд», попав под действие пунктов 4 и 8 статьи 26 Федерального закона РФ №114. Полный поимённый список будет опубликован до конца текущей недели, - добавил он.

Глава государства поблагодарил коллег из Российской Федерации за столь важное для наших сограждан решение и выразил личную благодарность Президенту Владимиру Путину.

- Призываю наших сограждан воспользоваться этой возможностью, обращаться в вышеуказанные ведомства для аннулирования «запретов», больше не нарушать миграционное и другое законодательство Российской Федерации и всегда и во всем достойно представлять Республику Молдову. Это всего лишь первый шаг, работаем дальше, - написал он.

Таким образом, до 20 марта граждане Республики Молдова, нарушившие законодательство РФ по части миграционного режима или допустившие административные нарушения, должны обратиться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД РФ с заявлением по их легализации на территории Российской Федерации для снятия запрета.

В то же время список 17500 граждан страны, которые в настоящее время находятся за пределами России, и в отношении которых было принято решение о снятии запрета на въезд, будет опубликован в ближайшее время. Большинство из 13 винодельческих предприятий Молдовы, обследованных Роспотребнадзором в минувшие недели, смогут возобновить поставки продукции в Россию уже через считанные дни. Об этом в ходе брифинга сообщил президент Молдовы Игорь Додон. По его словам, окончательное решение в этом отношении будет принято в конце текущей либо в начале следующей недели: - Сегодня я провел беседу с представителями из России. Я настаивал на как можно более скором положительном решении для государственного комбината Cricova. В следующие две недели в Молдову вновь прибудут эксперты Россельхознадзора, которые проведут проверки предприятий из дополнительного списка: это компании, занимающиеся экспортом фруктов и овощей, - отметил глава государства. Напомним, специалисты Роспотребнадзора посетили Молдову в результате договоренности, достигнутой Игорем Додоном и Владимиром Путиным на встрече в Москве о расширении количества предприятий, поставляющих свою продукцию в РФ, а также категорий товаров. Список предприятий был составлен на основании запросов с молдавской стороны. Есть в нем и известные имена: в частности, Cricova.



