





Импортеры продуктов питания в Молдову с 1 марта избавлены от необходимости проходить их контроль на внутренних таможенных постах. Согласно сообщению Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ветеринарная и фитосанитарная проверки будет осуществляться лишь раз - в отделениях агентства на таможенных постах при пересечении границы. Решение принято в рамках мероприятий по упрощению предпринимательской деятельности. Ранее власти РМ сократили число контролирующих органов с 33 до 16, а также число проверок экономических агентов.



