



В Молдове проходят памятные мероприятия, посвященные 25-летию начала вооруженного конфликта на Днестре. Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба правительства, накануне премьер-министр Павел Филип принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в боевых действиях по защите независимости и территориальной целостности Молдовы.



Согласно сообщению, он выразил солидарность с ветеранами и поблагодарил их за проявленный дух самопожертвования.



"Вы - моральный ориентир для молодого поколения, а Молдова остро нуждается в моральных ориентирах. Независимость нашего государства окроплена вашей кровью, и долг всех нас - осуществить мечту, за которую вы боролись и которая нас объединяет: построить демократическую и процветающую Молдову", - сказал Филип.



Он заверил ветеранов в дальнейшей поддержке со стороны государства, отметив, что лично держит под контролем выполнение Плана действий "Память. Честь. Уважение", утвержденного в апреле 2016 г. с целью улучшения социальной защиты ветеранов.



Среди уже выполненных правительством действий премьер назвал увеличение числа инвалидов и ветеранов, получающих медицинские услуги по реабилитации; определение именных пособий для родственников посмертно награжденных лиц; удвоение выплат людям, имеющим особые заслуги перед государством. Кроме того, участниками вооруженного конфликта на Днестре было обеспечено право на бесплатную приватизацию квартир.



"Я выступаю за укрепление диалога с ветеранами. Это дает возможность напрямую обсудить программу правления, трудности, с которыми вы сталкиваетесь, и наиболее подходящие способы их устранения. Вместе мы можем обеспечить европейское будущее нашей страны", - заявил глава правительства.



В ходе презентации книги "Omagiu şi recunoştinţă" ("Поклон и признательность") вице-премьер по реинтеграции Георге Бэлан поблагодарил военных, комбатантов и членов семей погибших борцов за целостность Молдовы.



"К сожалению, не удалось избежать кровавых столкновений. Сегодня мы живем в разделенной стране, часть ее территории оккупирована и находится вне конституционного контроля, но мы надеемся, что процесс модернизации и сближения к ЕС позволит создать благоприятный климат для разрешения конфликта в интересах граждан РМ", - сказал Балан.



Он подчеркнул, что в настоящее время власти и партнеры по диалогу в формате "5+2" работают, чтобы "определить жизнеспособное решение приднестровского конфликта".



Говоря о ситуации в Украине, он отметил, что "подобный сценарий, который был разыгран в Молдове в 1992 г., повторяется в наши дни на востоке Украины".



"И там ведется ежедневная борьба за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны", - сказал Бэлан.



Он поблагодарил авторов книги за усилия по ее написанию, отметив, что "работа вписывается в категорию материалов, отражающих конкретные данные о людях, которые отдали свою жизнь за страну, и содержат хорошо задокументированные историографические аспекты".



"Книга нужна, чтобы рассказать молодому поколению о том, что произошло в 1992 году на Днестре, кто те герои, о которых мы вспоминаем сегодня. Хорошо бы написать про каждого храброго человека в отдельности. Мы не имеем права оставить в забвении их имена, то, что они сделали, показали, что у Молдовы есть свой путь развития и принесли высшую жертву, чтобы мы сегодня жили свободно", - заключил Георге Бэлан.



Согласно плану мероприятий, посвященных 25-й годовщине начала боевых действий за территориальную целостность и независимость Молдовы, 2 марта в соборах и церквах страны пройдут богослужения, состоится Марш памяти с площади Великого национального собрания к Мемориальному комплексу "Вечность" и памятнику Скорбящей матери. Там будет организован митинг памяти павших героев. В ряде населенных пунктов будут открыты памятные доски и переименованы улицы в честь павших героев.



