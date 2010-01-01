ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТЫ МИССИИ МВФ В МОЛДОВЕ СТРАНА ПОЛУЧИТ ДОСТУП К ТРАНШУ В 21,2 МЛН. ДОЛЛАРОВ - ГЛАВА МИССИИ





По завершению работы Миссии МВФ, которая находилась в Кишиневе с 14 по 28 февраля, Молдова получит доступ к траншу в размере 15,7 миллионов СПЗ (специальных прав заимствования) (примерно 21,2 миллиона долларов США). Как передает агентство " ИНФОТАГ", об этом сообщил во вторник на совместном брифинге с премьер-министром Павлом Филипом глава Миссии Бен Келмансон (Ben Kelmanson).



По его словам, "Миссия МВФ и власти Молдовы достигли соглашения на уровне персонала о результатах первого обзора трехлетней программы экономических реформ, финансируемой МВФ посредством расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF)".



"Соглашение на уровне персонала подлежит утверждению со стороны менеджмента и Исполнительного совета МВФ. Мы ожидаем, что Исполнительный совет МВФ рассмотрит доклад миссии в апреле, после того как власти Молдовы выполнят ряд предварительных мер", - отметил он.



Представитель МВФ подчеркнул, что "власти Молдовы продолжают добиваться прогресса в устранении давнишних уязвимостей в финансовом секторе и продвижении структурных реформ", что способствовало "восстановлению финансовой стабильности и экономического роста".



"Мы прогнозируем более быстрый, чем ожидалось, рост экономики на 4,5 процента в 2017 году. Ключевую роль в поддержании экономического роста и создания рабочих мест будут играть настойчивые усилия по восстановлению финансовой системы, в том числе по укреплению системы управления и финансового состояния банков и по усилению регулирования и надзора", - заявил Келмансон.



Согласно оценке Миссии, "денежно-кредитная политика по-прежнему направлена на поддержание стабильности цен в контексте режима гибкого обменного курса".



"С этой целью, Национальный банк Молдовы должен продолжать работу над улучшением инфляционного таргетирования путем совершенствования операционных процедур, развития навыков прогнозирования и улучшения коммуникации касательно проводимой политики. Национальный банк Молдовы также должен быть готов к ужесточению денежно-кредитной политики, в случае если инфляция будет расти быстрее, чем предполагалось", - считает Миссия МВФ.



Глава Миссии указал также на то, что "бюджет на 2017 год и среднесрочный прогноз бюджета согласуются с программными показателями и мерами поддержки экономического роста".



"Власти продолжают работу по обеспечению погашения накопленной задолженности компаний энергетического сектора и совершенствованию методологии установления тарифов, для обеспечения прозрачности и возмещения затрат. Власти работают над оценкой стратегии по сокращению бедности, ее обновлению и приведению в соответствие с целями устойчивого развития ООН", - подытожил Б.Келмансон.



Справка "ИНФОТАГ": Миссия МВФ сделала оценку макроэкономической ситуации в стране и обзор трехлетней программы, которая была утверждена Советом директоров МВФ 7 ноября 2016 г. Согласно программе, правительство и Национальный банк взамен на согласованные реформы получат от МВФ в общей сложности $176 млн. Первый транш на $35 млн. республика получила в декабре 2016 г.



Деньги МВФ будут выделяться РМ поэтапно с учетом пяти полугодовых обзоров трехлетней программы. Две трети кредита предоставляются посредством Расширенного механизма кредитования (ECF). Он предусматривает нулевую ставку до конца 2018 г., льготный период в 5,5 лет и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма - посредством Механизма расширенного финансирования (EFF). Процентная ставка этого кредита - 1,3%, срок погашения в 10 лет и льготный период в 4,5 года.