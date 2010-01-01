





Роспотребнадзор дал принципиальное согласие на увеличение поставок молдавских вин в Россию. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова по итогам визита специалистов Роспотребнадзора в Молдову.



Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на российские СМИ, она отметила, что продукция большинства из 13 проверенных винодельческих предприятий признана соответствующей требованиям российского рынка.



"Из Молдавии вернулись специалисты Роспотребнадзора. Преимущественное количество предприятий из 13 обследованных смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации", - заявила Попова.



В середине февраля Роспотребнадзор сообщал, что эксперты ведомства посетят винодельческие предприятия Молдрвы, которые поставляют или планируют поставлять в РФ алкогольную продукцию, по итогам визитов будет обсуждаться возможность увеличения поставок молдавского алкоголя на российский рынок. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президента Молдовы Игоря Додона с президентом России Владимиром Путиным 17 января в Москве.



"Не исключаю и почти уверен, что количество молдавских предприятий, имеющих право поставлять продукцию в Россию, будет увеличиваться. Полномасштабное открытие рынка России для Молдавии во многом будет зависеть от того, как Кишинёв будет выстраивать дальше свои отношения с Евросоюзом", - заявил Путин после встречи.



Роспотребнадзор приостановил с 11 сентября 2013 г. ввоз вин из Молдовы под предлогом "выявления партий молдавской алкогольной продукции, не соответствующих требованиям безопасности по содержанию дибутилфталата и ди(2-этилгексил)фталата". Претензии Роспотренадзора появились в преддверии парафирования в ноябре 2013 г. в Вильнюсе Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС.



До 2006 г. молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. После введенного "Роспотребнадзором" первого эмбарго на их ввоз в 2006-2007 гг. под предлогом низкого качества Молдове удалось вернуть к 2013 г. лишгь порядка 5% доли рынка РФ. Многие виноделы из-за чинимых "Роспотребнадзором" препон отказались от экспорта в РФ, переориентировав его в другие страны.



В условиях запрета на молдавские вина Роспотребнадзор разрешил поставки лишь винодельческим компаниям Приднестровья и Гагаузии, власти которых выступают против евроинтеграции и за сближение с Евразийским союзом.



