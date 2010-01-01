





Второй транш в размере 50 млн. евро (эквивалент - 1. 063. 0 млн. молдавских леев) из румынского кредита в 150 млн. евро зачислен в понедельник на счет валютный счет министерства финансов Молдовы. Об этому сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба министерства финансов.



"Возвратная финансовая помощь будет использована для финансирования программ расходов, предусмотренных в Законе о государственном бюджете на 2017 год. 24 августа 2016 года был выдан первый транш кредита, предусмотренного в договоре, в размере 60 миллионов евро", - отмечается в сообщении.



Льготный кредит предоставляется на основе Соглашения о возвратной финансовой помощи между Румынией и Молдовой, которое было подписано 7 октября 2015 г. в Кишиневе, а затем дополнено путем обмена письмами между премьер-министрами двух стран 30 января 2016 г. и 5 февраля 2016 г., соответственно. Министерство финансов Молдовы 20 января 2017 года направило румынским коллегам официальное письмо с просьбой об изменении даты выдачи второго транша кредита с 31 марта 2017 г. на 27 февраля 2017 г. Правительство Румынии согласилось предоставить транш кредита досрочно.



Румыния согласилась предоставить кредит после того, как Молдова выполнила основные условия МВФ. Молдова добилась льготного финансирования со стороны Международного валютного фонда, подписав с МВФ новую трехгодичную программу, которая предусматривает финансовую поддержку на общую сумму 178,7 млн. долларов в рамках двух инструментов кредитования - Расширенного механизма кредитования (ECF) и Механизма расширенного финансирования (EFF).