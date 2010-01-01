





Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что "Молдова является приоритетной страной, которой будет оказана помощь со стороны Эстонии". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Кишиневе, после встречи с встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андреем Галбуром.



"Эстония ежегодно предоставляет Молдове около миллиона евро на модернизацию страны. Ранее мы оказали поддержку для улучшения системы медицинского страхования, оцифровки судебных решений и внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС. Также подтверждаем нашу поддержку в проведении реформ, и ждем устойчивых результатов в реализации обязательств Молдовы перед ЕС, которые окажут непосредственное влияние на улучшение жизни граждан", - подчеркнул Миксер.



По его словам, "Молдова должна продолжить реформы, особенно в судебной системе, укреплении банковской системы и независимости средств массовой информации". Среди приоритетов он также назвал экономическую безопасность, развитие единого рынка цифровых технологий, политику соседства с акцентом на Восточное партнерство.



"Важно добиться результатов до саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре 2017 г. ЕС инвестировал значительные средства в Молдову, и логично ожидать результатов. Чем больше Молдова внедрит реформ, тем больше она сможет рассчитывать на поддержку со стороны Европейского союза", - подчеркнул Миксер.



Андрей Галбур отметил, что "более глубокое сотрудничество между Молдовой и Европейским союзом выгодно для граждан и для торговли".



"Сигналы от эстонской стороны дают Молдове силы и уверенность в достижении поставленных целей. Эстония является активным сторонником европейского пути РМ и мы благодарны за это", - сказал Галбур.



Согласно сообщению пресс-службы МИДЕИ, главы внешнеполитических ведомств двух стран в ходе встречи "обменялись мнениями по стратегическому развитию "Восточного партнерства" с учетом саммита организации в ноябре 2017 г., и обсудили этап реализации программы реформ страны".



"Министр иностранных дел Эстонии подтвердил в этой связи поддержку со стороны его страны европейского пути РМ. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему продвижению проектов по оказанию помощи, инициированных в Молдовы в таких важных областях, как электронное управление, стратегические коммуникации, передача опыта в системе здравоохранения, развитие сельских населенных пунктов", - отмечается в сообщении.



Визит эстонского министра проходит по приглашению министра иностранных дел Андрея Галбура, в том числе в контексте принятия Эстонией председательства в Совете ЕС во второй половине этого года. В ходе официального визита в Кишинев, глава МИДа Эстонии встретится также с председателем парламента Андрианом Канду.



