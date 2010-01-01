Глава эстонского МИДа: Молдова является приоритетной страной, которой будет оказана помощь
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что "Молдова является приоритетной страной, которой будет оказана помощь со стороны Эстонии". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Кишиневе, после встречи с встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андреем Галбуром.
"Эстония ежегодно предоставляет Молдове около миллиона евро на модернизацию страны. Ранее мы оказали поддержку для улучшения системы медицинского страхования, оцифровки судебных решений и внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС. Также подтверждаем нашу поддержку в проведении реформ, и ждем устойчивых результатов в реализации обязательств Молдовы перед ЕС, которые окажут непосредственное влияние на улучшение жизни граждан", - подчеркнул Миксер.
По его словам, "Молдова должна продолжить реформы, особенно в судебной системе, укреплении банковской системы и независимости средств массовой информации". Среди приоритетов он также назвал экономическую безопасность, развитие единого рынка цифровых технологий, политику соседства с акцентом на Восточное партнерство.
"Важно добиться результатов до саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре 2017 г. ЕС инвестировал значительные средства в Молдову, и логично ожидать результатов. Чем больше Молдова внедрит реформ, тем больше она сможет рассчитывать на поддержку со стороны Европейского союза", - подчеркнул Миксер.
Андрей Галбур отметил, что "более глубокое сотрудничество между Молдовой и Европейским союзом выгодно для граждан и для торговли".
"Сигналы от эстонской стороны дают Молдове силы и уверенность в достижении поставленных целей. Эстония является активным сторонником европейского пути РМ и мы благодарны за это", - сказал Галбур.
Согласно сообщению пресс-службы МИДЕИ, главы внешнеполитических ведомств двух стран в ходе встречи "обменялись мнениями по стратегическому развитию "Восточного партнерства" с учетом саммита организации в ноябре 2017 г., и обсудили этап реализации программы реформ страны".
"Министр иностранных дел Эстонии подтвердил в этой связи поддержку со стороны его страны европейского пути РМ. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему продвижению проектов по оказанию помощи, инициированных в Молдовы в таких важных областях, как электронное управление, стратегические коммуникации, передача опыта в системе здравоохранения, развитие сельских населенных пунктов", - отмечается в сообщении.
Визит эстонского министра проходит по приглашению министра иностранных дел Андрея Галбура, в том числе в контексте принятия Эстонией председательства в Совете ЕС во второй половине этого года. В ходе официального визита в Кишинев, глава МИДа Эстонии встретится также с председателем парламента Андрианом Канду.
"Эстония ежегодно предоставляет Молдове около миллиона евро на модернизацию страны. Ранее мы оказали поддержку для улучшения системы медицинского страхования, оцифровки судебных решений и внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС. Также подтверждаем нашу поддержку в проведении реформ, и ждем устойчивых результатов в реализации обязательств Молдовы перед ЕС, которые окажут непосредственное влияние на улучшение жизни граждан", - подчеркнул Миксер.
По его словам, "Молдова должна продолжить реформы, особенно в судебной системе, укреплении банковской системы и независимости средств массовой информации". Среди приоритетов он также назвал экономическую безопасность, развитие единого рынка цифровых технологий, политику соседства с акцентом на Восточное партнерство.
"Важно добиться результатов до саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре 2017 г. ЕС инвестировал значительные средства в Молдову, и логично ожидать результатов. Чем больше Молдова внедрит реформ, тем больше она сможет рассчитывать на поддержку со стороны Европейского союза", - подчеркнул Миксер.
Андрей Галбур отметил, что "более глубокое сотрудничество между Молдовой и Европейским союзом выгодно для граждан и для торговли".
"Сигналы от эстонской стороны дают Молдове силы и уверенность в достижении поставленных целей. Эстония является активным сторонником европейского пути РМ и мы благодарны за это", - сказал Галбур.
Согласно сообщению пресс-службы МИДЕИ, главы внешнеполитических ведомств двух стран в ходе встречи "обменялись мнениями по стратегическому развитию "Восточного партнерства" с учетом саммита организации в ноябре 2017 г., и обсудили этап реализации программы реформ страны".
"Министр иностранных дел Эстонии подтвердил в этой связи поддержку со стороны его страны европейского пути РМ. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему продвижению проектов по оказанию помощи, инициированных в Молдовы в таких важных областях, как электронное управление, стратегические коммуникации, передача опыта в системе здравоохранения, развитие сельских населенных пунктов", - отмечается в сообщении.
Визит эстонского министра проходит по приглашению министра иностранных дел Андрея Галбура, в том числе в контексте принятия Эстонией председательства в Совете ЕС во второй половине этого года. В ходе официального визита в Кишинев, глава МИДа Эстонии встретится также с председателем парламента Андрианом Канду.