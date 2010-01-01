



Председатель парламента Андриан Канду считает, что за провалы в политике европейской интеграции "виновны предыдущие правительства, пропаганда в СМИ, а также допущенными властями ошибки, в том числе высокий уровень коррупции и пропаганда в СМИ". Как передает корреспондент "ИНФОТАГ" с заседания парламента, об этом он заявил в пятницу при обсуждении Плана действий парламента на 2017 год.



"Мы хорошо знаем ситуацию, то, что есть и что было. Нам удалось восстановить доверие внешних партнеров и мы продолжаем работать. А План, который предлагается утвердить сегодня, предлагает конкретные меры по внедрению Соглашения об ассоциации, реализацию ряда важных реформ, отдачу от которых почувствуют граждане страны", - сказал Канду. По его словам, сейчас реформы, которые принесут результаты через три или четыре года, воспринимаются гражданами очень болезненно.



"Это демонстрирует реакция граждан на пенсионную реформу или законопроект о либерализации капитала. Это сложные, но необходимые реформы", - сказал спикер.



В то же время, депутаты от оппозиции подвергли резкой критике позицию властей. Депутат от Партии коммунистов Инна Шупак заявила, что "власти внедряют Соглашение об ассоциации таким образом, что количество сторонников евроинтегарции неуклонно падает".



Депутат-коммунист Олег Рейдман заявил, что "происходит имитация реформ для отчетности, но не для эффективности".



"Мы видим подсчеты в процентах о выполнении обязательств Молдовы. Но результаты плачевные. В предложенном Плане действий также есть обязательства и намерения, но нет никакого подсчета или прогноза последствия внедрения этих мер", - сказал Рейдман.



Андриан Канду возразил, что ничто не мешает по ходу внедрения Плана действий проанализировать и его результаты.



"Мы можем каждый три месяца подводить промежуточные итоги, посмотреть, что сделано и что нужно исправить. Эот план - не догма, а руководство к действиям, котоыре можно и нужно корректировать", - подчеркнул спикер.