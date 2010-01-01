



Законодательный План действий по внедрению Соглашения об ассоциации РМ-ЕС на 2017 году принят в пятницу парламентом. Как передает парламентский корреспондент "ИНФОТАГ", парламентское большинство проголосовало за принятие закона, несмотря на возражения оппозиции.



Председатель парламента Андриан Канду отметил, что план содержит 111 мер, которые предстоит принять в 2017 г. Он содержит список законопроектов, другие шаги по внедрению Соглашения об ассоциации, меры парламентского контроля, различные индикаторы и временные рамки внедрения всех дейсчтвий.



"Этот план - минимальные обязательства парламента на 2017 г. . В него можно будет внести изменения на протяжении года. Это никак не означает, что другие законопроекты не будут рассматриваться в этом году. Мы будет по ходу года организовывать публичные дискуссии по поводу плана и его выполнения с участием всех заинтересованных сторон", - сказал Канду.



Депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан заявил, что "документ необходимо было рассмотреть в парламентских комиссиях, поскольку большинство депутатов не знакомы с его содержанием".



По словам депутат от Либерально-демократической партии Тудора Делиу "план составлен только для европейских доноров, чтобы показать им, что парламент чем-то занимается".



"У нас уже есть Соглашение об ассоциации РМ-ЕС, которое и так является планом действий, поэтому непонятно зачем нужен документ, дублирующий функции Соглашения", - подчеркнул депутат.



Его поддержал и председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.



"Несмотря на идеологические различия с ЛДПМ, я поддерживаю эту позицию.



"План составлен на скорую руку, чтобы "замазать глаза" партнером по развитию. Уже сегодня можно утверждать, что этот план не даст результатов, не приведет к повышению качества и стандартов жизни по примеру европейских. Он составлен только для того, чтобы оправдать расходование средств из бюджета и грантов",- подчеркнул Воронин.



Несмотря на просьбы депутатов от трех оппозиционных фракций предоставить неделю для обсуждение плана в парламентских комиссиях, документ был утвержден большинством голосов.



Согласно плану, министерство иностранных дел и европейской интеграции в конце каждой сессии парламента будет представлять отчет о выполнении плана. Он содержит законопроекты по консолидации политического диалога, внутренним реформам, внешней политики и безопасности, предотвращению конфликтов, международному сотрудничеству по борьбе с терроризмом, верховенству закона, а также другие меры по реализации Соглашения.



