





Государство выносит для приватизации объекты общей стоимостью в 1,3 миллиарда леев. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщило в пятницу Агентство публичной собственности.



Согласно сообщению на очередной раунд приватизации выставляются четыре государственных предприятия, шесть комплексов недвижимого имущества и одно незавершённое строение. Общая стоимость выставленного имущества составляет 13,4 миллиона леев. Заявки можно подавать до 21 марта, а аукцион состоится 22 марта.



Организуется также коммерческий конкурс с целью приватизации 13 объектов, в том числе: 12 государственных предприятий (единых имущественных комплексов) и одной единицы движимого имущества. Совокупная стоимость имущества, предлагаемого в рамках коммерческого конкурса, составляет 577,9 миллиона леев. Срок подачи заявок истекает 30 марта.



Инвестиционный конкурс будет организован с целью приватизации кинотеатров в городах Леова и Фэлешть. Ожидаемый объём вырученных средств, по сравнению с начальной ценой продажи, составляет 868 тысяч леев. Минимальный объём инвестиций в объекты равен 1,8 миллиона леев; средства должны быть вложены в течение 3 ближайших лет. Заявки можно подавать до 30 марта.



На Фондовой бирже в период с 27 по 31 марта пройдут торги на повышение по продаже 21 пакета акций публичной собственности государства. Совокупный объём средств, по сравнению с начальной ценой продажи пакетов государственных акций, оценивается в 702 миллиона леев.



Информационные сообщения по поводу выставленного на приватизацию публичного имущества опубликованы в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и на сайте Агентства публичной собственности.



