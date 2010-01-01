





В Молдове стартовал первый проект Twinning "Наращивание потенциала Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) для управления мерами по поддержке сельского хозяйства". Как передает агентство "ИНФОТАГ", объём средств, которые будут выделены на его реализацию Европейским Союзом, составляет 1,2 миллиона евро.



Проект будет внедрен АIPA при содействии твиннинговых партнёров - консорциума, состоящий из AgrarMarkt Austria (старший партнёр), а также Государственного фонда поддержки в сельском хозяйстве (SZIF) из Чехии и Агентства по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (ARMA) из Польши (младшие партнёры).Целью проекта является развитие в Молдове системы субсидирования и укрепление потенциала в этой области.



Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама заяв ил на презентации проекта, что его реализация будет способствовать применению более эффективных мер в сфере сельского хозяйства и развития сельских районов Молдовы. "Чтобы придать толчок этому процессу, необходимо материальное стимулирование инвестиций государством и, конечно же, партнёрами по развитию. В этой связи, хочу выразить искреннюю благодарность и признательность партнёрам по развитию, Европейской комиссии и странам-донорам за всю ту поддержку, которую они оказали нашей стране", - заявил министр.



Срок реализации проекта Twinning составляет два года. Два года назад Европейская комиссия и Молдова заключили Соглашение о финансировании ENPARD для развития сельского хозяйства в Молдове. Согласно документу, в 2016-2018 гг. Молдова получил финансовую и техническую помощь в размере 64 млн. евро.



