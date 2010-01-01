



Второй транш кредита от Румынии в размере 50 млн. евро поступит в Молдову на следующей неделе. Как передает агентство "ИНФОТАГ" решение об этом принято правительством Румынии.



В начале февраля 2017 г. правительство РМ обратилось с просьбой выделить второй транш на месяц раньше запланированного. В январе 2017 г. министерство общественных финансов Румынии и министерства юстиции и финансов РМ договорились путем обмена письмами "изменить дату выдачи второго транша в размере 50 млн. евро с 31 марта 2017 г. на 27 февраля 2017 г.".



Соглашение о выделении Румынией РМ кредита в 150 млн. евро подписано в Кишиневе 7 октября 2015 г. Согласно документу, кредит выдается сроком на 5 лет под 1,5%. Позже Бухарест обусловил выделение первого транша достижением властями РМ договоренности с МВФ о возобновлении финансирования. В конце июля было объявлено, что МВФ и власти РМ достигли договоренности по меморандуму о сотрудничестве. 24 августа 2016 г. был предоставлен первый транш займа в размере 60 млн. евро.