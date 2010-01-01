На следующей неделе начнутся пленарные заседания в рамках весенне-летней сессии. Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба парламента, об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду.



Посещая накануне Республиканской музыкальной школы-интерната им. Чиприана Порумбеску, он выступил с инициативой, чтобы на открытии и закрытие парламентских сессий учащиеся лицея исполняли в парламенте Государственный гимн РМ. "Начнем со следующей недели, когда состоится открытие весенней парламентской сессии. Установим традицию - на каждое важное мероприятие, на открытии и закрытии парламентских сессий, учащиеся лицея будут исполнять гимн или музыкальные композиции, подходящие для торжества", - отметил Канду.



Он предоставил лицею первый взнос для начала ремонта концертного зала в сумме 100 000 леев. Эти деньги были собраны в рамках благотворительного мероприятия, организованного парламентом и Королевским Домом Румынии.



"Этого первого взноса недостаточно, чтобы покрыть полную стоимость ремонта и оснащения концертного зала музыкальными инструментами и мебелью. Но мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы собрать необходимую сумму. Сейчас мы ведем дискуссии с нашими партнерами, в том числе и зарубежными, чтобы поддержать детей. Таланты должны развиваться в хороших условиях", - подчеркнул председатель парламента.



Он сказал, что обсудит с министром финансов и премьером вопрос о переадресации государственных средств, необходимых для ремонта концертного зала лицея. Спикер согласился с руководством учреждения об установлении партнерства между парламентом и лицеем, заявив, что парламент будет опекать лицей, в котором учатся талантливые дети со всей страны. С этого года будут учреждены Премии председателя парламента для наиболее талантливых и трудолюбивых учащихся лицея.