





Служба информации и безопасности в сотрудничестве с прокуратурой Сорокского района обезвредила группировку, занимавшуюся пропагандой радикального ислама в социальных сетях. Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы, подозреваемые размещали в Интернете фотографии с оружием, принуждая к радикализму и детей.



В ходе обысков, оперативники СИБ изъяли у местных жителей оружие и боеприпасы. Поводом к серии обысков стали фотографии граждан РМ, размещенные ими в социальных сетях, где они позировали с огнестрельным оружием и с георгиевскими ленточками. Изображения сопровождались высказываниями в поддержку радикального ислама. На семи фотографиях, опубликованных на сайте СИБ, есть ребенок с автоматом, а на заднем плане - Mercedes представительского класса.



Среди изъятого оружия - 2 пистолета "Байкал-442", пистолет "Парабеллум", обойма к нему с 5 патронами 9x19 мм, полуавтоматической карабин "Сайга-410K", карабин Mosin и 123 патрона к нему. Подозреваемые задержаны. Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет. В сообщении СИБ, однако, не указано ни количество арестованных сорочан, ни их возраст.



