





Президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип приняли участие в памятном митинге, посвященном 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Впервые после вступления в должность (23 декабря 2016 года), глава государства появился на публике вместе с руководством парламента и правительства.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", глава государства сказал на мемориале в секторе Рышкань, что ветеранами - участниками войны в Афганистане должны гордиться все граждане республики.



"Хочу воздать должное всем тем, кто принимал участие в этих боевых действиях. За 10 лет конфликта, из порядка 600 000 солдат и офицеров Советской Армии было около 12 500 наших соотечественников, из которых более 300 отдали свои жизни. К сожалению, за последние 25 лет лишь 31 ветеран удостоен правительственных наград. Обычно, президенты не подписывали указы о награждении ветеранов афганской войны. Но считаю, что каждый год в этот день нужно награждать бывших ветеранов афганской войны. Потому сегодня я подписал указ о награждении медалями шести ветеранов. Это будет хорошим сигналом для всех соотечественников, чтобы они помнили вас и вами гордились", - отметил он.



Председатель парламента Андриан Канду назвал "страшной трагедией" события Афганской войны 1979-1989 гг., с которой не вернулось более 300 военнослужащих из Молдовы.



Премьер-министр Павел Филип напомнил, что тема афганской войны и поныне является предметом многочисленных дискуссий, а нередко и спекуляций среди политиков.



"Но считаю, что главное - вы вернулись домой. Вы знаете цену мужеству, чести и подвигу. Это война еще и другой урок политикам. Урок ответственности за принимаемые решения. Потому за каждым решением стоят судьбы людей", - отметил глава исполнительной власти.



Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан считает, что вывод войск из Афганистане 28 лет назад не был "ни отступлением, ни бегством".



"Мы вошли в Афганистан по просьбе законно избранного правительства, а покидал его советский контингент в боевых порядках и под развернутыми знаменами. Считаю, что солдаты и офицеры той войны стали первым щитом войны мирового сообщества против воинствующих радикалов, рядящихся в одежды ислама. Молдавских военнослужащих все командиры помнят, как исполнительных и мужественных воинов", - сказал он.



Участники памятной акции прошли маршем из центра Кишинева к Мемориалу воинов-афганцев. В память погибших был произведен залп из карабинов роты Почетного караула. Состоялось возложение цветов к мемориалу "Сыновьям Родины - Вечная память".



Справка "ИНФОТАГ": В войне в Афганистане в 1979-1989 гг. приняло участие 12 500 уроженцев Молдовы.