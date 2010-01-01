





Цены на лекарства и другие фармацевтические препараты снизились, в среднем, на 3,5%. Об этом свидетельствуют данные Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям. Цены снизились на 275 лекарств, стоимость от производителя на некоторые лекарства снизилась до 40%. Цена "Кетилепт" снизилась на 38,3% по сравнению с 2016 г., на "Креон" - на 28,5%, на "Севоран" - на 23,9%, а на "Амоксициллин" - на 20,6%. В то же время, цены на популярные у населения препараты, особо не снизились. В этом году производителями зарегистрировано более 430 фармацевтических препаратов. Из них 275 по сниженным ценам в леях. Из общего количества зарегистрированных лекарственных средств, 242 наименований, являются европейского производства, 107 из СНГ, 60 - из других государств и 11 - местных компаний. В 2017 году на фармацевтическом рынке Молдовы появилось 48 новых лекарств. Цены из Национального каталога цен производителя на лекарства будут действительны в течение одного года со дня издания приказа Министерства здравоохранения.