



В среду в Молдове произошло два ощутимых землетрясения. Первое произошло в 11.52, а второе - в 17.08. Согласно данным румынских сейсмологов, в первом случае эпицетр землетрясения находился в горном массиве Вранча, на глубине 130 км и имел силу в 4,4 балла по шкале Рихтера. Второе землетрясение произошло на глубине 140 км. Его сила составила 5,1 балл. В конце прошлого года, в ночь на 28 декабря произошло самое сильное за последние годы землетрясение, которое ощущалось в Молдове. Его сила в эпицентре составила 5,3 балла.



