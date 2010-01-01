





Премьер-министр Павел Филип призвал министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) не допустить затягивания процесса открытия в Кишиневе Бюро по связи НАТО. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в начале заседания правительства в среду.



"Мы подписали Соглашение об открытии этого Бюро. Прошу взять под контроль этот вопрос, чтобы не допустить затягивания процесса и всяких там бюрократических проволочек", - сказал Филип.



Заместитель главы МИДЕИ Лилиан Дарий ответил, что "для открытия Бюро по связям НАТО нет никаких преград".



"Соответствующее соглашение подписано 29 ноября 2016 г. в Брюсселе. Оно оперативно ратифицировано парламентом и 16 декабря промульгировано президентом. Мы проинформировали штаб-квартиру НАТО 26 декабря 2016 г. о завершении внутренних процедур. С этого момента соглашение вступило в силу, готовится открытие Бюро", - сказал Дарий.



Он подчеркнул, что "Бюро по связям НАТО является обычным дипломатическим представительством, где будут работать только дипломаты, гражданские лица, но не военные".



"Уже назначен глава Бюро по связям НАТО в Кишиневе. Мы рассчитываем, что открытие состоится в апреле", - сказал Дарий.



Премьер-министр Павел Филип призвал дипломатическое ведомство "оказывать в этом содействие и не допустить промедления".



В ходе визита в Брюссель накануне президент Игорь Додон призвал НАТО не торопиться с открытием Бюро в Кишиневе. По его словам, "открытие такого Бюро не способствует безопасности населения и не отвечает интересам большинства граждан".



"Я понимаю, что этот вопрос относится к компетенции правительства и НАТО. Но в данном случае, решение, которое было принято в спешке до вступления в должность нового президента, похоже на вызов. Если оно будет реализовано, то впоследствии мы вернемся к нему", - подчеркнул Додон.



