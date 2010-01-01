





ЕБРР заинтересован в развитии целого ряда инвестиционных проектов в Молдове, особенно в энергетике, банковской сфере и инфраструктуре. Об этом говорилось на встрече в Лондоне председателя парламента Андриана Канду с первым вице-председателем ЕБРР Филом Беннеттом.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в парламенте, Канду рассказал о предпринятых молдавскими властями мерах по стабилизации ситуации банковском секторе и подтвердил их стремление создать привлекательную и безопасную для инвесторов среду. Он также отметил готовность парламентского большинства усовершенствовать законодательство, в том числе для образцового внедрения инфраструктурных проектов.



По словам Фила Беннетта, ЕБРР заинтересован в поддержке прямых иностранных инвестиций в РМ.



"В 2016 г. сделаны важные шаги и достигнуты успехи. Мы можем и дальше внедрять проекты с такими партнерами, как правительство и парламент РМ", - сказал он.



Канду выразил интерес к созданию альтернативных инструментов разрешения коммерческих споров, отметив, что ЕБРР при поддержке правительства Великобритании уже оказывает техническую помощь для продвижения и внедрения коммерческой медиации.



Собеседники обсудили расширение инвестиций в проекты по энергетической эффективности и инфраструктуре.



Спикер подтвердил заинтересованность республики в реализации проектов по строительству газопровода Унгень-Кишинев и линии взаимоподключения Исакча-Вулканешты-Кишинев, что позволит Молдове подключиться через Румынию к энергетической системе ЕС.



