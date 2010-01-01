



Таможенная служба Молдовы сообщает об ограничении движения через четыре пункта пропуска. Так, временно приостановил свою деятельность контрольно-пропускной пункт (КПП) "Сорока" (паром) в связи с обледенением Днестра. Дождь со снегом стал причиной остановки оформления грузов в пункте "Косэуць". Из-за заснеженности дорог введены ограничения в передвижении через КПП "Резина". В КПП "Староказачье" (Украина) отсутствует электроэнергия и потому грузовому транспорту не разрешается пересечение границы через пост "Тудора" с молдавской стороны.

