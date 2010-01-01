





Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) посетит Молдову с визитом 14-28 февраля с.г. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорится в Заявлении для прессы от имени Постоянного представителя МВФ в Молдове Армине Хачатрян.



"Миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, в контексте проведения первого обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования EFF (Механизм расширенного финансирования) и ECF (Расширенный механизм кредитования)", - отмечается в Заявлении.



Согласно документу, в рамках визита будет представлен новый руководитель миссии МВФ для Молдовы Бен Келмансон, который сменил на посту Иванну Владкову-Холлар с января с.г. Госпожа Владкова-Холлар была назначена на новую должность в Офисе Директора-распорядителя МВФ.



Трехгодичная программа МВФ с Молдовой, утвержденная 7-го ноября 2016 г., предусматривает финансовую поддержку в общем размере 129,4 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ) (около 176 миллионов долларов США или 75 процентов квоты Республики Молдова в МВФ), из которых 26 миллионов СПЗ (около 35 миллионов долларов США) уже были перечислены. Две трети кредита предоставляются посредством Расширенного механизма кредитования (ECF), который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 г., 5,5-летний льготный период, и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством Механизма расширенного финансирования (EFF), который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент, 1,3 процентов годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года.



